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Экс-глава Белорецкого района Башкирии подает в суд на журналистов

Он назвал всю распространяемую информацию фейками.

Источник: ВК Андрея Иванюты

Бывший глава Белорецкого района Андрей Иванюта намерен подать в суд «на недобросовестных журналистов и издания за распространение фейков, ложной информации».

Как он написал в своих социальных сетях, они порочат его честь и достоинство.

«Опубликовали мое фото и пишут про меня откровенную ложь. Очень грязную», — прокомментировал бывший чиновник.

Андрей Иванюта отметил, что покинул пост главы района по собственному желанию и сейчас живет в Белорецке с семьей.

«Кому-то явно выгодно порочить меня и моих коллег в глазах людей. Я узнал об этих слухах из социальных сетей. Обращений со стороны правоохранительных органов в мой адрес не было», — добавил он.