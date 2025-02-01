Экс-глава Белорецкого района Башкирии подает в суд на журналистов

Бывший глава Белорецкого района Андрей Иванюта намерен подать в суд «на недобросовестных журналистов и издания за распространение фейков, ложной информации».
Как он написал в своих социальных сетях, они порочат его честь и достоинство.
«Опубликовали мое фото и пишут про меня откровенную ложь. Очень грязную», — прокомментировал бывший чиновник.
Андрей Иванюта отметил, что покинул пост главы района по собственному желанию и сейчас живет в Белорецке с семьей.
«Кому-то явно выгодно порочить меня и моих коллег в глазах людей. Я узнал об этих слухах из социальных сетей. Обращений со стороны правоохранительных органов в мой адрес не было», — добавил он.