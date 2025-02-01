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Какой бюджет утвердили для Минска на 2025 год

Бюджет Минска на 2025 год определили по расходам в 11,837 млрд рублей. Это следует из решения Минского городского совета депутатов. ﻿

Доходы прогнозируют в 11,287 млрд рублей. В итоге максимальный размер дефицита бюджета столицы на конец 2025 года ожидают 550 млн рублей.

На 2024 год минские власти утверждали бездефицитный бюджет города с доходами и расходами в пределах 9,767 млрд рублей. Позже бюджет столицы по доходам увеличивали.

В решении властей также сказано включить в 2025 году в бюджет города средства инновационного фонда Минского городского исполнительного комитета. Его доходы и расходы определили в сумме 363,764 млн рублей.

Установлен также размер оборотной кассовой наличности по бюджету Минска на 1 января 2025 года в сумме 63 млн рублей.

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