Губернатор Куйвашев и полпред Жога посетили ДНР

Тельмановский муниципальный округ является подшефным Свердловской области. Евгений Куйвашев и Артем Жога посетили амбулаторию в поселке Мирное, где с 2024 года ведется ремонт. В 2025 году планируется отделка внутренних помещений амбулатории. Помимо этого, полпред посетил зал для борьбы, которому необходим капитальный ремонт, на детскую площадку, которая установлена Свердловской областью, на местный рынок.