Депутат о тысячах случаев насилия в школах Молдовы: Санду интересует только милитаризация

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду вместо того, чтобы решать проблемы в сфере образования, предпочитает не мешать дальнейшему развалу системы, отдавая предпочтение милитаризации страны, заявила депутат оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова.
Так она прокомментировала обнародованные министерством просвещения данные о случаях насилия в молдавских школах за 2024 год. Согласно данным, собранным на национальном уровне, в 2024 году было зафиксировано 7977 предполагаемых случаев жестокого обращения, издевательств, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми.
Физическое насилие, пренебрежение, издевательства, эмоциональное насилие — цифры, которые кричат о бессилии системы. Я как педагог знаю, что проблема заключается не только в недостаточных программах профилактики (хотя и в них тоже!). Учителя и воспитатели, на которых лежит колоссальный груз ответственности за наших детей, получают мизерные зарплаты и находятся в состоянии выгорания и перегрузки. А госпожа Санду между тем продолжает успешно разваливать систему образования в целом, занимаясь, кажется, исключительно милитаризацией страны.
Вместо того, чтобы заниматься действительно острыми проблемами общества, глава государства тратит ресурсы на военную инфраструктуру, отметила Регина Апостолова.
«Где в этой стратегии место для детей, для здорового будущего нации? Нам нужны хорошие школы в каждом селе, достойные условия для образования и развития наших детей. Пока президент будет заниматься геополитическими играми, забывая о людях, статистика насилия в школах будет расти, а будущее Молдовы останется под угрозой», — подчеркнула депутат.
По данным за прошлый год, представленным Минпросветом, наиболее распространенными формами насилия были физическое нападение (зарегистрировано 3439 случаев), а также отсутствие заботы о детях (зарегистрировано 1911 случаев). Выявлено 1200 случаев издевательств и 1363 случая эмоционального насилия. Также зафиксировано 29 случаев трудовой эксплуатации и 35 случаев сексуального насилия.