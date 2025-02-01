Депутат о тысячах случаев насилия в школах Молдовы: Санду интересует только милитаризация

Физическое насилие, пренебрежение, издевательства, эмоциональное насилие — цифры, которые кричат о бессилии системы. Я как педагог знаю, что проблема заключается не только в недостаточных программах профилактики (хотя и в них тоже!). Учителя и воспитатели, на которых лежит колоссальный груз ответственности за наших детей, получают мизерные зарплаты и находятся в состоянии выгорания и перегрузки. А госпожа Санду между тем продолжает успешно разваливать систему образования в целом, занимаясь, кажется, исключительно милитаризацией страны.