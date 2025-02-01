Рассекречены архивы о вкладе узбекистанцев в победу над фашистским врагом

Среди них Абдулла Умаров, который проявил отвагу в бою за деревню Михайловка в Московской области и был награжден орденом «Красной звезды». Командир отделения связи Иногам Акрамов не раз демонстрировал героизм и был приставлен к награде «За отвагу».