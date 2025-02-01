Рассекречены архивы о вкладе узбекистанцев в победу над фашистским врагом

Директивы главного политуправления Красной армии, донесения фронтов, схемы боевых действий, фотографии и наградные документы на советских бойцов теперь можно изучить в открытом доступе на сайте спецпроекта минобороны РФ «Роднились кровью в праведном бою». Многие из них прежде были засекречены.
Документы рассказывают о вкладе в Победу бойцов из союзных республик СССР. В том числе о простых, но смелых и мужественных воинах-узбекистанцах.
Среди них Абдулла Умаров, который проявил отвагу в бою за деревню Михайловка в Московской области и был награжден орденом «Красной звезды». Командир отделения связи Иногам Акрамов не раз демонстрировал героизм и был приставлен к награде «За отвагу».
Проект «Роднились кровью в праведном бою» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.