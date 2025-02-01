Казахстан предлагает Ирану поставку более 60 товаров отечественного производства

Казахстан выразил готовность расширить экспортную линейку, предложив Ирану свыше 60 наименований продукции отечественного производства. В этот список входят зерновые культуры, подсолнечное масло, мясные изделия и прочие товары на сумму 162 миллиона долларов. Арман Шаккалиев подчеркнул, что Иран остается ключевым партнером Казахстана в регионе, а укрепление экономического сотрудничества станет важным шагом к дальнейшему росту, передает ИА El.kz.
За 11 месяцев 2024 года объем торговли между странами достиг 296 миллионов долларов, что на 8, 1% больше, чем в предыдущем году. Особенно динамично увеличился казахстанский экспорт в Иран — он вырос на 29, 1%, составив 100, 6 миллиона долларов. Казахстанские производители уже поставляют в Иран широкий спектр сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, ячмень, семена рапса, подсолнечное масло, кукурузу, а также мясо говядины, баранины и козлятины.
Мы видим огромный потенциал для увеличения объема торговли с Ираном до 3 миллиардов долларов. Казахстанские предприятия готовы предложить более 60 видов продукции, включая зерно, масло, мясо и другие товары на сумму 162 миллиона долларов, которые могут быть поставлены на иранский рынок, — заявил министр.
Арман Шаккалиев также отметил, что Казахстан активно воплощает в жизнь договоренности, достигнутые лидерами двух государств. Развитие торговых связей с Ираном имеет стратегическое значение, поскольку открывает Казахстану доступ к рынкам Ближнего Востока и Южной Азии.
Следующим важным шагом в этом направлении станет проведение торгово-экономической миссии и бизнес-форума в Тегеране в феврале 2025 года. В рамках этих мероприятий казахстанские предприниматели смогут наладить прямые связи с иранскими партнерами, обсудить перспективы поставок и заключить взаимовыгодные соглашения.
Расширение экспорта казахстанской продукции в Иран несет несколько значительных преимуществ. Во-первых, это усиливает экономическую независимость страны, снижая зависимость от ограниченного круга торговых партнеров. Во-вторых, увеличение объемов экспорта стимулирует рост производства внутри страны, что создает новые рабочие места. В-третьих, Казахстан укрепляет свои позиции как ведущий аграрный игрок региона.
В условиях глобальных экономических вызовов Казахстан последовательно диверсифицирует внешнюю торговлю, выходя на новые рынки сбыта. Развитие экспорта — это не просто стратегическая задача государства, но и шанс для отечественного бизнеса заявить о себе на международной арене, что повысит конкурентоспособность национальной экономики в долгосрочной перспективе.
Углубление экономического сотрудничества с Ираном также способствует диверсификации внешнеэкономических связей Казахстана, снижая зависимость от традиционных направлений торговли и повышая устойчивость к внешним факторам. Взаимодействие с иранским рынком открывает перед Казахстаном дополнительные возможности в регионе Ближнего Востока.
Таким образом, активное развитие торговых отношений между Казахстаном и Ираном не только способствует экономическому росту страны, но и укрепляет ее международные позиции, открывая новые горизонты для дальнейшего процветания.