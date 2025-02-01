Казахстан предлагает Ирану поставку более 60 товаров отечественного производства

За 11 месяцев 2024 года объем торговли между странами достиг 296 миллионов долларов, что на 8, 1% больше, чем в предыдущем году. Особенно динамично увеличился казахстанский экспорт в Иран — он вырос на 29, 1%, составив 100, 6 миллиона долларов. Казахстанские производители уже поставляют в Иран широкий спектр сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, ячмень, семена рапса, подсолнечное масло, кукурузу, а также мясо говядины, баранины и козлятины.