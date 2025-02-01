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Лукашенко поговорил по телефону с премьер-министром Пакистана

В ходе разговора политики обсудили детали предстоящего визита пакистанского лидера в Республику Беларусь.

Источник: AP 2024

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Пакистанский лидер поздравил своего белорусского коллегу с победой не выборах, на которых действующий глава государства одержал убедительную победу.

По телефону Лукашенко и премьер Шариф обсудили вопросы двусторонних отношений между странами и перспективы их развития.

«Также в ходе разговора были обсуждены детали предстоящего визита премьер-министра Пакистана в Беларусь», ― говорится в сообщении.

Лукашенко Александр