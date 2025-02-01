ЕАЭС развивает евразийские транспортные коридоры — ЕЭК

В докладе отмечено, что в соответствии с принятыми стратегическими документами стран «пятерки» проводится активная работа по развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов. При этом государства ЕАЭС принимают меры по синхронизации совместных усилий для «расшивки» участков с ограниченной пропускной способностью.