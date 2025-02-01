ЕАЭС развивает евразийские транспортные коридоры — ЕЭК

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Евразийский межправительственный совет рассмотрел Доклад за 2022 — 2024 годы о мероприятиях стран Евразийского экономического союза по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры. Об этом сообщает пресс-служба евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
«Евразийские транспортные коридоры — это основа транспортной инфраструктуры в Союзе, обеспечивающие формирование единого транспортного пространства и развитие транзитного потенциала ЕАЭС», — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Было отмечено, что на долю евразийских транспортных коридоров приходится около 70% объема транзитных перевозок в ЕАЭС, что подчеркивает важность синхронизации в развитии национальных участков каждой из стран.
Узбекистан намерен перенаправить через Афганистан часть транзита по коридору «Север — Юг».
В докладе отмечено, что в соответствии с принятыми стратегическими документами стран «пятерки» проводится активная работа по развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов. При этом государства ЕАЭС принимают меры по синхронизации совместных усилий для «расшивки» участков с ограниченной пропускной способностью.
«Тесные торговые и транспортные связи между странами ЕАЭС содействуют экономическому росту каждой из них. В этих условиях возрастает значимость евразийских транспортных коридоров как основного фактора в обеспечении внешней торговли», — уверен Арзыбек Кожошев.
Результаты анализа планируется использовать в последующей работе по координации развития транспортной инфраструктуры в ЕАЭС.