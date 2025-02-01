Минниханов: В истории новой России такого внимания к муниципалитетам не было

«Я считаю, что обмен опытом и передовой практикой в рамках форума будет способствовать совершенствованию нашей работы в сфере формирования комфортной среды для жизни. Это большое мероприятие. Я считаю, что в истории новой России такого внимания к муниципалитетам [не было]», — подчеркнул Рустам Минниханов.