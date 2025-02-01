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Хоценко поручил разобраться с лекарствами и электронными очередями в Омске

От жителей поступают жалобы по работе терминалов и обеспеченности препаратами.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил чиновникам разобраться с электронными очередями в больницу и обеспеченностью лекарствами. От омичей поступает много обращений.

«Жалобы от людей поступают, значит, система троит. Систему откорректируйте, доклад сделайте отдельный. Такого не может быть. Людям не объяснишь, что там что-то с торгами две недели. Человек болеет, он не будет терпеть. Второе: разберитесь в электронной очереди и на госуслугах, и в терминалах», — сказал чиновник.

Подчинённые Хоценко объяснили главе региона, что проблема лекарств связана с тем, что поменялось законодательство. Они говорят, что переходный период будет длиться ещё две недели.

Также мы писали, что власти своевременно не выделили из бюджета 66 миллионов рублей на лекарство 5-летнему малышу, страдающему редким заболеванием.