Хоценко поручил разобраться с лекарствами и электронными очередями в Омске

«Жалобы от людей поступают, значит, система троит. Систему откорректируйте, доклад сделайте отдельный. Такого не может быть. Людям не объяснишь, что там что-то с торгами две недели. Человек болеет, он не будет терпеть. Второе: разберитесь в электронной очереди и на госуслугах, и в терминалах», — сказал чиновник.