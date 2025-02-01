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Молдавского блогера не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию

Молдавского блогера Кэлина не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию.

КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Молдавский блогер Габриэл Кэлин, возвращавшийся автобусом из Белоруссии, где он принимал участие в пресс-конференции президента Александра Лукашенко, сообщил, что польские пограничники отказали ему во въезде в страну.

Ранее Кэлин на пресс-конференции Лукашенко задал вопрос о Молдавии, власти которой выбрали прозападный курс. Белорусский лидер с иронией поинтересовался, как блогера вообще выпустили из страны.

«Поляки не позволили мне въехать в страну, не предоставив объяснений. Я запросил дополнительные разъяснения, но их мне так и не дали», — написал Кэлин в субботу в своем блоге.

По его словам, польские пограничники рекомендовали ему вернуться домой самолетом, однако прямого авиасообщения между Минском и Кишиневом нет.

«Насколько я понимаю, министерство иностранных дел не признает выборы в Беларуси. Хорошо. Но, пожалуй, им стоит заняться признанием молдавских паспортов поляками. Сегодня мне без всякой причины не разрешили въезд в Польшу. ЕС, либерализованный режим, отношение к молдаванам», — добавил блогер.

По данным белорусского ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей на прошедших 26 января выборах. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ряд западных стран также раскритиковали белорусские выборы, в том числе из-за отсутствия на них наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. БДИПЧ ОБСЕ свою миссию в Белоруссию не прислало, заявив, что приглашение от Минска поступило всего за 10 дней до голосования, что исключает доступ к ключевым этапам кампании и делает невозможным содержательное наблюдение. В заявлении организации говорилось, что отсутствие наблюдателей БДИПЧ лишает граждан Белоруссии прозрачной и полной оценки всего процесса.

МИД Белоруссии в ответ отметил, что если есть желание, то найдутся и возможности. Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах главы государства, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать.