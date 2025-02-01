Посольство РФ высказалось о героизации нацизма в молдавских учебниках истории

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Посольство России в Молдове приняло к сведению комментарий министра образования республики Дорина Перчуна по поводу вызвавшего скандал нового учебника для старшей школы по предмету «История румын», сообщили в диппредставительстве.
Напомним, в школы с русским языком обучения в Молдове поступили учебники, оправдывающий преступления нацизма и румыно-немецкую фашистскую оккупацию Молдавии в годы Великой Отечественной войны.
«Однако заявление молдавской стороны не сняло обеспокоенности по поводу явных попыток на страницах данного учебного издания оправдать преступления румынских приспешников нацизма. Так, на размышление учащихся авторы учебника предлагают выдержки из сомнительных исторических сочинений ревизионистской направленности», — заявили в посольстве России.
Главы учебника, посвящённые румынской оккупации в 1941—1944 гг. Бессарабии, Северной Буковины и Приднестровья, почти полностью состоят из хвалебных реляций про «достижения» румынской администрации, якобы радевшей о социально-экономическом развитии этих регионов, отмечает диппредставительство.
Жестокий террор оккупационного режима, направленный, по заявлениям самих его главарей, на этническую зачистку «освобожденных» регионов, подается учебником в нейтральных тонах как борьба с подрывной антирумынской и коммунистической деятельностью, что во многом воспроизводит пропагандистские штампы тех лет. Авторы не могут не упомянуть проводившийся на этих территориях Холокост, но избегают называть прямых организаторов и исполнителей массовых убийств. Фактически они обеляют румынского диктатора.
Диппредставительство также констатирует, «что издание учебника, содержащего пронацистские инсинуации, не является единичным случаем надругательства над исторической правдой, а вписывается в общую тенденцию по усилению в Молдавии исторического ревизионизма». Об этом же свидетельствует и голосование делегации республики против инициированной Россией резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
«Российская сторона придерживаются твёрдой позиции, что приспешники нацизма представляют собой абсолютное и тотальное зло, осужденное в том числе Нюрнбергским трибуналом. Их преступления не имеют срока давности, права на оправдание или прощение. Противодействие возрождению человеконенавистнических идеологий, утверждающих превосходство одной нацией над другой, является приоритетом нашей государственной политики», — подчеркивается в заявлении посольства РФ.