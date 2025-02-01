Посольство РФ высказалось о героизации нацизма в молдавских учебниках истории

Жестокий террор оккупационного режима, направленный, по заявлениям самих его главарей, на этническую зачистку «освобожденных» регионов, подается учебником в нейтральных тонах как борьба с подрывной антирумынской и коммунистической деятельностью, что во многом воспроизводит пропагандистские штампы тех лет. Авторы не могут не упомянуть проводившийся на этих территориях Холокост, но избегают называть прямых организаторов и исполнителей массовых убийств. Фактически они обеляют румынского диктатора.