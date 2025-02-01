В МИД Узбекистана отреагировали на видео с оскорблением узбеков

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /ТАСС/. Видеоролик с оскорблением узбекского народа был сфабрикован, чтобы внести разлад в отношениях между Москвой и Ташкентом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью информагентству «Дунё».
«Как только в сети был обнаружен этот ролик (на YouTube с оскорблением в адрес узбекского народа — прим. ТАСС), в оперативном порядке по дипломатическим каналам связались с российской стороной. По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован деструктивными силами, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», — приводит агентство слова представителя МИД.
1 февраля ФСБ РФ установила автора видеоролика в YouTube с высказываниями, сделанными от имени якобы русского националиста, о вражде к узбекам. Им оказался гражданин Украины, поддерживающий Вооруженные силы Украины. В ведомстве подчеркнули, что видеоролик был размещен на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что дружба России с народами партнеров по СНГ насчитывает сотни лет, и ее не подточить ни видеоподделками, ни проплаченными провокациями из-за рубежа.