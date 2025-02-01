В МИД Узбекистана отреагировали на видео с оскорблением узбеков

«Как только в сети был обнаружен этот ролик (на YouTube с оскорблением в адрес узбекского народа — прим. ТАСС), в оперативном порядке по дипломатическим каналам связались с российской стороной. По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован деструктивными силами, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», — приводит агентство слова представителя МИД.