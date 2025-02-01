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TikTok удалил песню «Йоу, русские» после обращения властей Казахстана

Песня содержит шовинистические строчки с нецензурной бранью в адрес русских.

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. TikTok удалил содержащую нецензурную брань в адрес русских песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») после обращения министерства культуры и информации Казахстана к администрации онлайн-платформы. Об этом ТАСС сообщил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов.

Такие обращения ведомство разослало администрациям целого ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

«По состоянию на 27.01.2025 года меры по удалению противоправного контента приняты администрацией онлайн-платформы “TikTok”, — говорится в ответе Кочетова, предоставленном пресс-службой Минкульта на запрос агентства.

По его данным, песня или ее фрагменты «зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах и на площадках онлайн-платформ “TikTok” (12), “YouTube” (8) и “ВКонтакте” (2)».

«По всем выявленным материалам направлены уведомления в адреса администраций интернет-ресурсов и онлайн-платформ для принятия мер по устранению нарушений», — указал замглавы Минкульта.

21 января полиция Алматы сообщила о задержании и начале досудебного расследования в отношении казахстанского блогера-сатирика Темирлана Енсебека, разместившего в интернете в своем паблике песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания межнациональной розни. Песня содержит шовинистические строчки с нецензурной бранью в адрес русских. Сам блогер не является автором песни. Автор песни разыскивается полицией.

В июле 2024 года суд Алматы приговорил жительницу страны к 10 суткам административного ареста за исполнение этой песни на музыкальном фестивале в мегаполисе.

25 января в алматинском департаменте полиции сообщили, что в международный розыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни объявлена блогер Дана Орманбаева, находящаяся за пределами Казахстана. По данным полиции, дело возбуждено в апреле прошлого года после поданного русскоязычной жительницей Алматы заявления об угрозах и оскорблениях по национальному признаку, которые последовали со стороны блогера.

Полиция мегаполиса приложила к сообщению о правонарушении скриншоты переписки с Орманбаевой, которая в нецензурной форме упоминает национальность потерпевшей и угрожает убить ее.