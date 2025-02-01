TikTok удалил песню «Йоу, русские» после обращения властей Казахстана

25 января в алматинском департаменте полиции сообщили, что в международный розыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни объявлена блогер Дана Орманбаева, находящаяся за пределами Казахстана. По данным полиции, дело возбуждено в апреле прошлого года после поданного русскоязычной жительницей Алматы заявления об угрозах и оскорблениях по национальному признаку, которые последовали со стороны блогера.