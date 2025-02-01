Салливан: если Вашингтон проявит выдержку, сделка с Россией возможна

Президент США Дональд Трамп должен проявить достаточную выдержку, чтобы заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта на Украине, заявил экс-советник по нацбезопасности страны Джейк Салливан. По его мнению, Владимир Путин уже увидел, что американцы «собираются держаться». Спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог в свою очередь отметил, что Вашингтон хочет надавить не только на Москву, но и на Киев. Какой «надежный план» придумали в США — в материале «Газеты.Ru».