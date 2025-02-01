В Молдавии одобрили использование гранта ЕС для энергоснабжения ПМР

Ранее ЕС предоставил Молдавии экстренную поддержку для обеспечения энергетической безопасности. Правительство Молдавии и ЕС подписали соглашение о безвозмездном финансировании на сумму 64 миллиона евро, из которых 30 миллиона евро предназначены для закупки газа и электроэнергии на обоих берегах Днестра, а 34 миллиона евро — для финансовой помощи правительству Молдавии. Средства будут поступать в два транша.