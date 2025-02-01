В Молдавии одобрили использование гранта ЕС для энергоснабжения ПМР

КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии одобрила меры по использованию гранта ЕС в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том числе для Приднестровья, сообщает в субботу пресс-служба молдавского правительства.
Ранее ЕС предоставил Молдавии экстренную поддержку для обеспечения энергетической безопасности. Правительство Молдавии и ЕС подписали соглашение о безвозмездном финансировании на сумму 64 миллиона евро, из которых 30 миллиона евро предназначены для закупки газа и электроэнергии на обоих берегах Днестра, а 34 миллиона евро — для финансовой помощи правительству Молдавии. Средства будут поступать в два транша.
«Состоялось заседание КЧС, были одобрены меры по использованию гранта ЕС в размере 30 миллиона евро для обеспечения энергоснабжения обеих берегов Днестра. Акционерное общество Energocom приобретёт газ на авторизованных торговых платформах ЕС и Украины на сумму 20 миллиона евро, обеспечив поставки по согласованному графику. Плата за транспортировку газа будет производиться в соответствии с утверждёнными тарифами», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Распоряжение КЧС предусматривает, что предприятия, поставляющие газ, тепло и электроэнергию в восточных районах Молдавии, будут обслуживать только защищённые категории потребителей, включая домохозяйства, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции.
Кроме того, Energocom закупит электроэнергию для правого берега Днестра на сумму 10 миллионов евро. Импорт и поставки газа и электроэнергии будут осуществляться с применением освобождения от НДС.