Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии одобрили использование гранта ЕС для энергоснабжения ПМР

Молдавия одобрила использование гранта ЕС на 30 млн евро для энергоснабжения ПМР.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии одобрила меры по использованию гранта ЕС в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том числе для Приднестровья, сообщает в субботу пресс-служба молдавского правительства.

Ранее ЕС предоставил Молдавии экстренную поддержку для обеспечения энергетической безопасности. Правительство Молдавии и ЕС подписали соглашение о безвозмездном финансировании на сумму 64 миллиона евро, из которых 30 миллиона евро предназначены для закупки газа и электроэнергии на обоих берегах Днестра, а 34 миллиона евро — для финансовой помощи правительству Молдавии. Средства будут поступать в два транша.

«Состоялось заседание КЧС, были одобрены меры по использованию гранта ЕС в размере 30 миллиона евро для обеспечения энергоснабжения обеих берегов Днестра. Акционерное общество Energocom приобретёт газ на авторизованных торговых платформах ЕС и Украины на сумму 20 миллиона евро, обеспечив поставки по согласованному графику. Плата за транспортировку газа будет производиться в соответствии с утверждёнными тарифами», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Распоряжение КЧС предусматривает, что предприятия, поставляющие газ, тепло и электроэнергию в восточных районах Молдавии, будут обслуживать только защищённые категории потребителей, включая домохозяйства, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции.

Кроме того, Energocom закупит электроэнергию для правого берега Днестра на сумму 10 миллионов евро. Импорт и поставки газа и электроэнергии будут осуществляться с применением освобождения от НДС.

энергетика