Красносельский: в Приднестровье подача тепла будет возобновлена в ближайшие дни

Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев», — отметил он.
По словам Красносельского, к концу дня возобновится генерация электроэнергии на Молдавской ГРЭС.
Кроме того, 2 февраля планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей.
Глава ПМР добавил, что веерные отключения света прекращены.
Ранее правительство Молдавии одобрило поставку газа в Приднестровье на грант ЕС.