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Красносельский: в Приднестровье подача тепла будет возобновлена в ближайшие дни

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что подача тепла и электроэнергии будет возобновлена в ближайшие дни.

Источник: Sputnik.md

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев», — отметил он.

По словам Красносельского, к концу дня возобновится генерация электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Кроме того, 2 февраля планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей.

Глава ПМР добавил, что веерные отключения света прекращены.

Ранее правительство Молдавии одобрило поставку газа в Приднестровье на грант ЕС.

энергетика