Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии

Красносельский: в ПМР прекратили веерные отключения света после запуска МГРЭС.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Приднестровье прекратили веерные отключения света после возобновления газовой генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в Telegram-канале.

До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены.

Вадим Красносельский
глава ПМР

В субботу в пресс-службе компании «Молдовагаз» рассказали РИА Новости, что Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе. Молдавия отгрузит ПМР три миллиона кубометров голубого топлива, Тирасполь должен будет вернуть их до 1 марта.

При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии.

В свою очередь, Красносельский подчеркивал, что трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва прикладывает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед «Газпромом», но этого пока не произошло.

Ситуация с газом в регионе.

С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.

С 3 января в Приднестровье действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

энергетика