Лукашенко обсудил с премьер-министром Пакистана его визит в Беларусь

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе состоявшегося 1 февраля 2025 года телефонного разговора поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси. Об этом проинформировала пресс-служба Лукашенко. В ходе беседы были обсуждены некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и его перспективы.