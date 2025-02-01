Пентагон начал чистку в своем пресс-центре

«Министерство обороны объявило в пятницу вечером, что оно введет новую “ежегодную программу ротации СМИ” для своего внутреннего пресс-корпуса, фактически исключив несколько крупных новостных агентств, включая NBC News, из их офисных помещений в Пентагоне в пользу других СМИ», — говорится в тексте статьи. В NBC подчеркнули, что разочарованы решением отказать им в доступе к кабине вещания в Пентагоне, которую они использовали на протяжении многих десятилетий.