Юрий Шалабаев исполнил мечту пятилетнего нижегородца

По словам Юрия Шалабаева, в конце прошлого года глава города снял с елки шарик с детской мечтой. Пятилетний Андрей хотел прокатиться на гоночной машине в качестве водителя. Вместе с мамой мальчика Юрий Шалабаев продумал, как можно реализовать мечту ребенка. Было принято решение, что Андрей поучаствует в ледовых гонках на Нижегородском кольце. Для него организовали экскурсию и просмотр соревнований в компании опытных пилотов.