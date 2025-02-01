Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев исполнил мечту пятилетнего нижегородца

Мальчик мечтал прокатиться на гоночном автомобиле.

Источник: соцсети

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев исполнил мечту пятилетнего нижегородца, который участвовал в акции «Елка желаний». Об этом мэр города рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Юрия Шалабаева, в конце прошлого года глава города снял с елки шарик с детской мечтой. Пятилетний Андрей хотел прокатиться на гоночной машине в качестве водителя. Вместе с мамой мальчика Юрий Шалабаев продумал, как можно реализовать мечту ребенка. Было принято решение, что Андрей поучаствует в ледовых гонках на Нижегородском кольце. Для него организовали экскурсию и просмотр соревнований в компании опытных пилотов.

Также мальчик примерил форму гонщика и поучаствовал в фотосессии. Кроме того, мальчик давно хотел машину на радиоуправлении. Эту мечту тоже осуществили.