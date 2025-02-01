Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев исполнил мечту пятилетнего нижегородца, который участвовал в акции «Елка желаний». Об этом мэр города рассказал в своем телеграм-канале.
По словам Юрия Шалабаева, в конце прошлого года глава города снял с елки шарик с детской мечтой. Пятилетний Андрей хотел прокатиться на гоночной машине в качестве водителя. Вместе с мамой мальчика Юрий Шалабаев продумал, как можно реализовать мечту ребенка. Было принято решение, что Андрей поучаствует в ледовых гонках на Нижегородском кольце. Для него организовали экскурсию и просмотр соревнований в компании опытных пилотов.
Также мальчик примерил форму гонщика и поучаствовал в фотосессии. Кроме того, мальчик давно хотел машину на радиоуправлении. Эту мечту тоже осуществили.