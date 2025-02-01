Мэр Волгограда потребовал навести порядок в сфере ЖКХ

В Волгограде продолжается борьба за качество услуг в сфере ЖКХ. 1 февраля глава города Владимир Марченко провел совещание, на котором обсудил вопросы повышения эффективности работы на всех уровнях. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, власти ужесточает контроль за деятельностью УК. Только за 2024 год проверки выявили множество нарушений. В результате недобросовестные управляющие компании были оштрафованы на общую сумму 26 миллионов рублей, а восемь из них лишились лицензий.
Однако власти не только наказывают, но и поддерживают добросовестные УК. Для повышения качества услуг и прозрачности платежей, компаниям предложено активно взаимодействовать с «Единым диспетчерским центром по вопросам ЖКХ» и АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Районные администрации должны не только контролировать УК, но и оказывать им консультационную помощь в интеграции с единой системой.