Мэр Волгограда потребовал навести порядок в сфере ЖКХ

В Волгограде продолжается борьба за качество услуг в сфере ЖКХ. 1 февраля глава города Владимир Марченко провел совещание, на котором обсудил вопросы повышения эффективности работы на всех уровнях. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, власти ужесточает контроль за деятельностью УК. Только за 2024 год проверки выявили множество нарушений. В результате недобросовестные управляющие компании были оштрафованы на общую сумму 26 миллионов рублей, а восемь из них лишились лицензий.