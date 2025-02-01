Молдова получит от Швеции пугающий подарок — оппозиция

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Одна из стран НАТО, Швеция, направит Молдове помощь в рамках поддержки Нацармии страны, однако эта помощь будет состоять в поставках противотанковых гранатометов, вряд ли необходимых такой нейтральной республике, как Молдова, заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«Но как это пожертвование соотносится с нейтральным статусом республики, который закреплен в Конституции?» — задается вопросом политик.
Он также уточняет, что в заявлении шведской стороны прямо заявлено, что «поддержка Молдовы — важная составляющая политики Швеции по сдерживанию влияния и свободы действий России». Об этом в пресс-релизе Минобороны Молдовы не сказано ничего. Лунгу подчеркивает, что правящий в стране режим «лишь радостно принимает такую “помощь”, словно не понимая причин и последствий».
«Очевидно: нас все глубже втягивают в чужие геополитические игры. Почему “сдерживать” кого-то должны мы? Зачем хранить оружие в стране, которая не участвует в конфликтах? К каким последствиям это приведет, учитывая и без того напряженную обстановку в Приднестровье? Вопросов больше, чем ответов, и так со всеми инициативами режима PAS», — подчеркивает оппозиционер.
Нейтралитет Молдовы становится лишь красивыми словами на бумаге, пока власть принимает все новые партии оружия, отметил Лунгу.
«Оно идет из США, Великобритании, Германии, Франции, Эстонии… Список длинный, а вот перечень аргументов у Запада — наоборот!» — подытожил политик.
Ранее в Министерстве обороны Молдовы сообщили, что правительство Королевства Швеция одобрило пакет помощи в контексте задачи модернизации Национальной армии республики. Размер помощи в денежном выражении составляет порядка 13 миллионов шведских крон, это эквивалентно 1,13 миллиона евро и включает в себя переносные противотанковые гранатометы АТ-4.
Напомним, 29 января правительство Молдовы утвердило новый план сотрудничества с НАТО на 2025−2028 годы, посредством которого страна «получит поддержку в борьбе с кибератаками, дезинформацией и другими современными рисками».
По Конституции, Республика Молдова является нейтральным государством.