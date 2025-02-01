Молдова получит от Швеции пугающий подарок — оппозиция

«Очевидно: нас все глубже втягивают в чужие геополитические игры. Почему “сдерживать” кого-то должны мы? Зачем хранить оружие в стране, которая не участвует в конфликтах? К каким последствиям это приведет, учитывая и без того напряженную обстановку в Приднестровье? Вопросов больше, чем ответов, и так со всеми инициативами режима PAS», — подчеркивает оппозиционер.