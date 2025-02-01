«Мы исходим из того, что кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структурах, зафиксирован представителями Международного комитета Красного креста, [а также] станет предметом разбирательств со стороны международных правозащитных механизмов, включая неправительственные организации. Уверены, настоящая природа хунты Зеленского отчетливее всего проявилась именно в Русском Поречном, чье название, очевидно, стало одним из факторов для русофобского режима Киева и его вооруженных бандформирований: именно против всего русского воюет нынешняя постмайданная власть при поддержке коллективного Запада», — отметила дипломат.
Дипломат напомнила, что МИД России уже давал развернутую оценку этим зверствам. «В ходе брифинга распространили фото- и видеоматериалы и отметили реакцию журналистов — шок. Видавшие немало корреспонденты не могли поверить, что в XXI веке возможна такая нечеловеческая жестокость, обнажающая звериное нутро террористичекого отребья. Появившаяся информация, в том числе факты ведения укронацистами шквального огня во время эвакуации российскими войсками тел погибших мирных жителей в селе Русское Поречное, вновь подтверждает преступную сущность киевского террористического режима. Очевидно, экстремисты знали о том, что совершают тяжелейшее преступление, и пытались уничтожить улики», — добавила Захарова.
По ее словам, РФ полагает «крайне важным довести до самой широкой мировой общественности сведения о преступлениях на временно оккупированных территориях Курской области». «В распоряжении российских ведомств уже находится исчерпывающий массив доказательств карательных операций неонацистов против гражданского населения, защищенного рядом международных документов, включая положения обязательной к исполнению Четвертой женевской конвенции», — подчеркнула она.
Дипломат указала, что «особое внимание заслуживает избирательный характер репрессий боевиков против наименее социально защищенных слоев оккупированного населения: пожилых граждан».