«Мы исходим из того, что кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структурах, зафиксирован представителями Международного комитета Красного креста, [а также] станет предметом разбирательств со стороны международных правозащитных механизмов, включая неправительственные организации. Уверены, настоящая природа хунты Зеленского отчетливее всего проявилась именно в Русском Поречном, чье название, очевидно, стало одним из факторов для русофобского режима Киева и его вооруженных бандформирований: именно против всего русского воюет нынешняя постмайданная власть при поддержке коллективного Запада», — отметила дипломат.