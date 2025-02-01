Ташкентский хокимият объяснил снос магазинов на улице Рихсили в Юнусабадском районе

Очередной снос затронул объекты, расположенные на улице Рихсили в махалле «Биллур» Юнусабадского района. Здесь предприниматель самовольно занял 1,6 тысячи квадратных метров земли, построил торговые помещения без кадастровых документов и уклонялся от уплаты налогов.
Почему были снесены магазины?
Согласно информации хокимията, владелец объектов — компания Yasmin Gold Auto — не только незаконно построила здания, но и проигнорировал судебное решение о демонтаже, вынесенное еще 10 августа 2022 года. Более того, несмотря на неоднократные письменные предупреждения, он продолжал расширять свою торговую площадь.
Кроме того, территория за магазинами, расположенными напротив жилых домов, превратилась в зону антисанитарии: здесь скапливался мусор, а местные жители жаловались на шум и регулярные случаи распития алкоголя. Все эти факторы стали дополнительными аргументами в пользу сноса незаконных объектов.
Судебное решение и принудительный демонтаж
После многократных напоминаний и бездействия со стороны предпринимателя, в процесс вмешались органы кадастра, Бюро принудительного исполнения и хокимият Ташкента. В итоге владельца обязали самостоятельно снести здания, вывезти строительный мусор и оплатить штраф за незаконное использование земли. Судя по опубликованным видео, процесс демонтажа уже идет.
Масштаб проблемы
Этот случай далеко не единственный. Только в 2024 году в Юнусабадском районе было выявлено 355 незаконных объектов общей площадью 5,3 гектара. Это не просто статистика — это утраченные возможности для развития города, создание цивилизованных условий для бизнеса и соблюдение законности, заявили в хокимияте.
Важно понимать, что требования законодательства распространяются не только на коммерческие объекты, но и на жилые здания. Все постройки, возведенные без разрешительной документации, будут подлежать демонтажу независимо от их назначения и размеров.
Как избежать проблем?
Власти Ташкента напоминают, что для законного владения и использования земли необходимо:
- Участвовать в аукционах и официально приобретать права на аренду земли;
- Оформлять все документы в соответствии с действующим законодательством;
- Не пренебрегать предписаниями судебных органов в случае выявленных нарушений.
Также предпринимателям советуют перед арендой коммерческой недвижимости тщательно проверять документы арендодателя, чтобы избежать возможных штрафов и потерь.