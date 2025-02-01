Ташкентский хокимият объяснил снос магазинов на улице Рихсили в Юнусабадском районе

Этот случай далеко не единственный. Только в 2024 году в Юнусабадском районе было выявлено 355 незаконных объектов общей площадью 5,3 гектара. Это не просто статистика — это утраченные возможности для развития города, создание цивилизованных условий для бизнеса и соблюдение законности, заявили в хокимияте.