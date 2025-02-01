ПМР заявила, что и не думала перекрывать транзитные поставки электричества

«Я в сетях, в молдавских сетях наблюдал такие вещи, что через Приднестровье идет транзит электроэнергии. Румыния, Молдова. И вот Приднестровье может отключить. Я очень ответственный и понимаю возможные последствия всех этих действий. Вот это называется эскалация. И мы этого не делали и не сделаем. Потому что мы понимаем, что это полностью разбалансирует всю систему, энергосистему в целом региональную. От этого пострадают все, и мы в том числе, и Молдова в том числе. Этого делать нельзя», — сказал Красносельский на брифинге.