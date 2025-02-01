Приднестровье продолжает переговоры с Россией и Венгрией по газу

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов заявил, что сегодня продолжаются переговоры с РФ и Венгрией о поставках газа в ПМР.
«Мы будем продолжать работу с коллегами из Венгрии, с российскими коллегами, с другими коллегами, чтобы газ пошел в Приднестровье уже основательно и надолго», — сказал Красносельский.
Глава ПМР отметил, что сейчас идут технические и юридические консультации о заключении соответствующего соглашения.
Спасибо за это Венгрии — что пошли навстречу. Сейчас эти поставки формируются. Есть определенные документальные технические сроки при оформлении сделки.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.