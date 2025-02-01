Politico: поездка Рубио в Панаму будет попыткой предотвратить кризис

Поездка Рубио в Панаму на этих выходных даст подсказку на вопрос, будут ли следующие четыре года политики США «больше напоминать имперские завоевания или жесткие переговоры по недвижимости». Издание отмечает, что представители политической элиты Панамы готовились к любому из указанных вариантов. В прошлом месяце, когда напряженность вокруг Панамского канала возрастала, бывший президент страны Эрнесто Перес Бальядарес размышлял о наихудшем сценарии развития событий — «американском вторжении». Он предположил, что при таком варианте со стороны Панамы будет «много жертв», а международное сообщество осудит действия США.