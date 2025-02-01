Politico: поездка Рубио в Панаму будет попыткой предотвратить кризис

Как отмечает издание, визит Рубио должен продемонстрировать, сможет ли дипломатия на высоком уровне «сдержать кризис», который «начался с угроз» президента США Дональда Трампа в социальных сетях в конце прошлого года. В частности, американский лидер жаловался на высокие тарифы за прохождение через канал, а также на то, что «Китай управляет каналом».
Согласно утверждениям Politico, беседы с официальными лицами в Панаме и Вашингтоне в преддверии первой зарубежной поездки Рубио в качестве госсекретаря США позволяют предположить, что еще «есть возможность заключить сделку, которая подтвердит американское превосходство и уменьшит присутствие Китая, не оспаривая контроль Панамы над каналом». В то же время источники указывают на высокий риск «недопонимания и эскалации» в случае «столкновения агрессии Трампа с оскорбленной элитой Панамы».
Поездка Рубио в Панаму на этих выходных даст подсказку на вопрос, будут ли следующие четыре года политики США «больше напоминать имперские завоевания или жесткие переговоры по недвижимости». Издание отмечает, что представители политической элиты Панамы готовились к любому из указанных вариантов. В прошлом месяце, когда напряженность вокруг Панамского канала возрастала, бывший президент страны Эрнесто Перес Бальядарес размышлял о наихудшем сценарии развития событий — «американском вторжении». Он предположил, что при таком варианте со стороны Панамы будет «много жертв», а международное сообщество осудит действия США.
В то же время, по данным Politico, спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне в ходе контактов с официальными лицами Панамы направил им «более прагматичное послание: опережать события и заранее идти на уступки». Клавер-Кароне, в частности, порекомендовал Панаме разрешить американским кораблям бесплатный проход через канал.
Госсекретарь США Марко Рубио посетит
Требования Трампа
Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над каналом, критиковал высокие тарифы за прохождение по этой водной артерии, подчеркивая, что передача контроля над ней в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой другим странам.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отмечал, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров. Как сообщила 10 января газета Politico, панамский лидер может обратиться в Совет Безопасности ООН, если Трамп не прекратит оказывать давление на его страну по вопросу принадлежности канала.
Судоходный канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса — Картера определил поэтапную передачу этой артерии Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривало нейтральный статус канала и его доступность в интересах мировой торговли. Сегодня он остается важнейшим маршрутом в глобальной экономике и одним из ключевых объектов интересов США.