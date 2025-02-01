Посетившего пресс-конференцию Лукашенко блогера из Молдовы не впустили в Польшу

Блогер сообщил, что польские пограничники отказали ему во въезде в страну и не предоставили разъяснений. Кэлин уточнил, что запросил дополнительные разъяснения, однако они так и не были предоставлены. Он обратил внимание на то, что пограничники посоветовали ему вернуться в Молдову самолетом, но прямого авиасообщения между Минском и Кишиневом нет.