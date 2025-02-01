Посетившего пресс-конференцию Лукашенко блогера из Молдовы не впустили в Польшу

Посетившего пресс-конференцию президента Беларуси Александра Лукашенко, которая состоялась 26 января 2025 года, блогера из Молдовы Габриэла Кэлина не впустили в Польшу, передает РИА Новости.
Блогер сообщил, что польские пограничники отказали ему во въезде в страну и не предоставили разъяснений. Кэлин уточнил, что запросил дополнительные разъяснения, однако они так и не были предоставлены. Он обратил внимание на то, что пограничники посоветовали ему вернуться в Молдову самолетом, но прямого авиасообщения между Минском и Кишиневом нет.
— Пожалуй, им стоит заняться признанием молдавских паспортов поляками, — заявил блогер.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.
Кстати, глава государства сказал, на что готов отдать последние деньги.
Тем временем Лукашенко предупредил о последствиях для ЕС при Трампе: «Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете».
Кроме того, Лукашенко сказал, что Пашинян может уничтожить Армению и его надо «успокоить».