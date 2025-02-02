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Посол Барбин: Россия не даст превратить Балтику во внутреннее море НАТО

При этом Москва будет действовать в соответствии с международным правом для защиты своих интересов.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс нацелен на превращение Балтийского моря в свою внутреннюю акваторию, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Он прокомментировал недавнее решение НАТО о начале патрулирования в этом регионе, подчеркивая, что такие действия вызывают обеспокоенность.

Барбин отметил, что Россия будет действовать в соответствии с международным правом и предпримет все необходимые меры для защиты своих интересов. Дипломат подчеркнул, что безопасность и стабильность в Балтийском море имеют важное значение для России, и она будет следить за развитием ситуации.

По словам посла, действия НАТО могут привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе. Россия, в свою очередь, готова реагировать на любые вызовы, чтобы обеспечить свои национальные интересы и безопасность.

Ранее сообщалось, что противостояние России и Запада будет смещаться в сторону Прибалтики и Польши. Последняя обладает сильной армией и развитой военной инфраструктурой, тогда как оборона прибалтийских стран затруднена из-за их географического положения.