Североатлантический альянс нацелен на превращение Балтийского моря в свою внутреннюю акваторию, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.
Он прокомментировал недавнее решение НАТО о начале патрулирования в этом регионе, подчеркивая, что такие действия вызывают обеспокоенность.
Барбин отметил, что Россия будет действовать в соответствии с международным правом и предпримет все необходимые меры для защиты своих интересов. Дипломат подчеркнул, что безопасность и стабильность в Балтийском море имеют важное значение для России, и она будет следить за развитием ситуации.
По словам посла, действия НАТО могут привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе. Россия, в свою очередь, готова реагировать на любые вызовы, чтобы обеспечить свои национальные интересы и безопасность.
Ранее сообщалось, что противостояние России и Запада будет смещаться в сторону Прибалтики и Польши. Последняя обладает сильной армией и развитой военной инфраструктурой, тогда как оборона прибалтийских стран затруднена из-за их географического положения.