Посол Барбин: Россия не даст превратить Балтику во внутреннее море НАТО

Барбин отметил, что Россия будет действовать в соответствии с международным правом и предпримет все необходимые меры для защиты своих интересов. Дипломат подчеркнул, что безопасность и стабильность в Балтийском море имеют важное значение для России, и она будет следить за развитием ситуации.