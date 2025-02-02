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Депутат Дубинский: из-за Зеленского Украина откатилась на 100 лет назад

Парламентарий охарактеризовал действия Зеленского как «тупые» и «антигосударственные».

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил мнение, что политика, проводимая Владимиром Зеленским, привела страну к серьезным последствиям, фактически отбросив её на целый век назад.

Таким образом он прокомментировал недавние слова госсекретаря США Марко Рубио о гуманитарной катастрофе в Украине, которая, по его мнению, является результатом неэффективного руководства.

Дубинский подчеркнул, что Рубио не указал на истинного виновника сложившейся ситуации. По его словам, ответственность за происходящее лежит на Зеленском и его команде, которые принимали решения, наносящие ущерб государству и народу. Парламентарий охарактеризовал эти действия как «тупые», «антигосударственные» и «антинародные».

Ранее Дубинский заявлял, что после того, как президентом США стал Дональд Трамп для Зеленского наступили сложные времена. Теперь каждый день, по словам Дубинского, может для него стать последним днем у власти.