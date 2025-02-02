Депутат Дубинский: из-за Зеленского Украина откатилась на 100 лет назад

Дубинский подчеркнул, что Рубио не указал на истинного виновника сложившейся ситуации. По его словам, ответственность за происходящее лежит на Зеленском и его команде, которые принимали решения, наносящие ущерб государству и народу. Парламентарий охарактеризовал эти действия как «тупые», «антигосударственные» и «антинародные».