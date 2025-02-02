CBS в рамках расследования согласился отдать властям стенограмму интервью с Харрис

По словам адвокатов Трампа, жалоба связана с пристрастными и незаконными действиями CBS по вмешательству в выборы посредством «злонамеренного и существенного искажения новостей, чтобы ввести в заблуждение общественность». Юристы утверждают, что правки в интервью были внесены, чтобы «попытаться склонить чашу весов в пользу Демократической партии».