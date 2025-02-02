МО РФ назвало удар ВСУ по Судже попыткой отвлечь внимание от Русского Поречного

По данным Минобороны, с начала 2025 года российские силы продолжили активные действия по освобождению территории Курской области. По данным ведомства, на 17 января что ВСУ занимали площадь в 1268 квадратных километров, что составляет около 4% от общей площади региона. Однако к середине января российским войскам удалось освободить 63,2% (около 801 кв. км) этой территории, включая населенные пункты Александрия, Леонидово и Русское Поречное.