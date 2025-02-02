Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати

Этот праздник — символ глубокого уважения к сотрудникам печатных изданий, чей самоотверженный труд способствует прогрессу страны и развитию государственности. Отечественная пресса неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности. Мы гордимся ее богатой историей и просветительскими традициями. Газеты и журналы играют особую роль в укреплении национального самосознания. Во многом именно на страницах печатных медиа представители интеллигенции высказываются по вопросам, волнующим общество.