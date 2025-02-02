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Роман Скляр провел встречу с президентом компании Samsung Electronics Central Eurasia

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Источник: Пресс-служба Правительства РК

Роман Скляр обозначил важность продолжения работ по встраиванию местных производителей в глобальную цепочку поставок, углублению локализации, обеспечению роста производства и расширению номенклатуры выпускаемой продукции.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения между Samsung Electronics Central Eurasia и заводом Silk Road Electronics, в рамках которого первые казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу уже во втором квартале 2025 года.

Данный проект откроет дополнительные возможности для отечественного машиностроения и создаст новые высококвалифицированные рабочие места.

Также в ходе встречи был обсужден ряд других вопросов в сфере производства бытовой техники и дальнейшего развития тесных кооперационных связей.

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