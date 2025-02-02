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Трюдо: Канадцы ошеломлены решением США выбрать их мишенью

Канадцы ошеломлены решением Вашингтона выбрать их в качестве мишени. Таким образом премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Оттавы.

Источник: Reuters

«Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», — заявил глава канадского правительства в ходе пресс-конференции.

Трюдо считает, что Канаде и США необходимо совместно решать общие задачи в «других частях света».

Напомним, Трамп, как и пообещал ранее, ввел пошлины на товары из Канады, а также Южной Кореи, Китая и Мексики. При этом пошлины для канадской и мексиканской продукции повысили до 25%. Исключением стали только энергоресурсы, на которые ставка составит 10%.

Министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон уже пригрозил США «огромной болью» посредством введения ответных пошлин на американские товары, в том числе на унитазы, раковины и апельсиновые соки.

Трамп Дональд