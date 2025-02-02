Трюдо: Канадцы ошеломлены решением США выбрать их мишенью

«Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», — заявил глава канадского правительства в ходе пресс-конференции.
Трюдо считает, что Канаде и США необходимо совместно решать общие задачи в «других частях света».
Напомним, Трамп, как и пообещал ранее, ввел пошлины на товары из Канады, а также Южной Кореи, Китая и Мексики. При этом пошлины для канадской и мексиканской продукции повысили до 25%. Исключением стали только энергоресурсы, на которые ставка составит 10%.
Министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон уже пригрозил США «огромной болью» посредством введения ответных пошлин на американские товары, в том числе на унитазы, раковины и апельсиновые соки.