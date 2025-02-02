Шавкат Мирзиёев посетит Малайзию — дата, что в программе

Программой пребывания в Куала-Лумпуре предусматривается проведение двусторонних переговоров с Анваром Ибрагимом, встреч с топ-менеджерами ведущих малазийских компаний, участие в работе совместного бизнес-форума и других мероприятиях.
Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений дружбы и расширения практического взаимодействия, в том числе в таких приоритетных направлениях и сферах, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, «зеленая» энергетика, «умное» сельское хозяйство, туризм и многие другие. Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена.
Лидеры также рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.
По итогам саммита планируют принять Совместное заявление и солидный пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного партнерства двух государств.
В преддверии визита в Малайзии проводится целый ряд важных мероприятий, добавили в пресс-службе.
В частности, уже состоялась встреча ведущих аналитических центров и исследовательских структур. В ближайшие дни пройдут презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана, форум ректоров ведущих вузов двух стран и другие мероприятия.