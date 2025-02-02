Шавкат Мирзиёев посетит Малайзию — дата, что в программе

Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений дружбы и расширения практического взаимодействия, в том числе в таких приоритетных направлениях и сферах, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, «зеленая» энергетика, «умное» сельское хозяйство, туризм и многие другие. Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена.