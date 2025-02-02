Зеленский заявил, что Украина «как никогда» близка к миру. Военная операция, день 1075-й

«Дело не в отдельных людях — дело в позиции Путина внутри его собственного государства. Он хочет показать, что Украина не является суверенным субъектом, воюющим с НАТО и Западом, поэтому зачем ему говорить с Украиной? В своем сознании он сражается с Америкой — и считает, что побеждает», — добавил украинский лидер.