Зеленский заявил, что Украина «как никогда» близка к миру. Военная операция, день 1075-й

23:08 Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Снаряд попал в ее квартиру в жилмассиве «Комсомолец».
22:52 В Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу.
22:38 Почти треть ограниченно годных к службе украинцев повторно прошли военно-врачебную комиссию, сообщил представитель министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин.
22:23 Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны. Атака пресечена с 20:00 до 21:10 мск.
22:11.
21:47 ❗️ В Миллеровским районе Ростовской области сбили БПЛА, пострадавших нет.
21:28 Зеленский назвал армию Украины «бонусом для НАТО». «Украинская армия численностью 800 тысяч человек стала бы бонусом для альянса, особенно если Трамп захочет вернуть домой американские войска, дислоцированные за границей», — сказал он в интервью Associated Press.
20:55 В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв, сообщает местная полиция. Ранен мужчина.
20:38 Число пострадавших в результате атак FPV-дронов в Белгородской области увеличилось до 4. Еще один пострадавший обратился в Краснояружскую ЦРБ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
20:19 Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала очистить украинские военкоматы от тотальной коррупции. «Нужно не закрывать глаза на тотальную военную коррупцию в ТЦК, устройство “своих”, пирамиду поборов в сухопутных войсках. Вообще, следует забрать спрятанные в сухопутных войсках ТЦК в минобороны, сократить почти 100 тысяч персонал, очистить эту помойку», — говорится в ее посте.
20:03.
19:52 В Днепропетровской области повреждены инфраструктура и несколько предприятий, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.
19:27 Военнослужащие Украины выстроили укрепления на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил разведчик из 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Спутник».
19:22.
19:09 В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Киевской областях Украины объявили воздушную тревогу.
18:49 Украина сможет сохранить государственность и вернуть легитимность власти, если проведет учредительный съезд и примет новую конституцию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Считаю, что все государство Украина находится вне правового поля с 2014 года, когда там произошел государственный переворот, который должен быть признан государственным преступлением», — отметил он.
18:28 Владимир Зеленский признал огромные потери Украины в конфликте. «Украина стоит благодаря украинскому народу, нашей армии и нашим партнерам», — сказал он.
18:21 ВСУ за два часа выпустили по Горловке в ДНР 14 снарядов калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений.
18:11.
17:58 Сын погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова тоже воюет в зоне СВО. «Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации», — подтвердил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.
17:45 Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал ситуацию на фронте «неблагоприятной для Украины». «Я настоятельно призываю союзников предоставить вооружения, чтобы у Украины была максимальная обороноспособность», — заявил он в интервью Bild.
17:41 В Курской области в шестой раз за день объявили ракетную опасность.
17:37 Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского, что Путин боится переговоров с ним: «Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: “Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!”.
17:22 Украинский телеканал «Общественное» сообщает о взрывах в Херсоне.
17:17 ? Три мирных жителя Белгородской области ранены во время атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
17:05 Новый тяжелый беспилотник «Мерлин-ВР» скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты ВСУ, укрывавшейся в бункере в Херсонской области, передает РИА Новости.
16:51 ❗️ Зеленский: Украина как никогда близка к миру.
16:37.
16:28 ? Семь украинских дронов-камикадзе атаковали город — спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Пострадавших и возгораний в городе нет.
16:15 Оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский: «Зеленский ноет, что судьбу Украины решают без нее. Но кто это допустил? Кто подписал указ, запрещающий переговоры? Кто довел ситуацию до того, что западные лидеры ищут пути урегулирования без участия Киева?».
16:06 В зоне спецоперации погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Он командовал добровольческим отрядом «Тигр», который находился на передовой с лета 2022 года, а в 2024-м — отправился в Курскую область. По предварительным данным, автомобиль, на котором Ефремов возвращался с боевого задания, наехал на мину и подорвался. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
15:57.
15:53 Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили силы ПВО с 13:20 до 14:50, сообщило Минобороны.
«Два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — уточнили в министерстве.
15:52 Сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей направлено против всего Запада, особенно против США, подчеркнул Зеленский.
«Впервые многие десятилетия Россия открыто объединилась с Ираном и Северной Кореей Речь идет уже не только об Украине; это военный альянс против всего Запада, особенно против Соединенных Штатов», — добавил украинский лидер.
15:49 ❗️ Реальные гарантии безопасности должны быть всеобъемлющими, без США они работать не будут, считает Владимир Зеленский. По его словам, безопасность должна быть взаимовыгодной.
«Реальные рамки должны включать в себя сильную украинскую армию, инвестиции в оборонную промышленность и производство оружия в Украине по американским лицензиям, а также долгосрочную технологическую и военную поддержку», — написал он.
15:47 Украина, несмотря на трудности на поле боя, не позволила победить себя, заявил Зеленский.
«Дело не в отдельных людях — дело в позиции Путина внутри его собственного государства. Он хочет показать, что Украина не является суверенным субъектом, воюющим с НАТО и Западом, поэтому зачем ему говорить с Украиной? В своем сознании он сражается с Америкой — и считает, что побеждает», — добавил украинский лидер.
15:45 Президент России Владимир Путин якобы не желает «настоящих переговоров», заявил Владимир Зеленский.
«Когда президент Трамп скажет ему, что Украина должна быть за столом переговоров, Путин будет искать оправдание — снова будет рассказывать эту историю о нелегитимности, затягивать время и попытаться избежать завершения войны», — написал он.
15:43 Президент США Дональд Трамп, возможно, сможет «говорить с россиянами» после обсуждения конкретных шагов по прекращению конфликта с руководством Украины, заявил Зеленский.
15:40 Украина понесла огромные потери, заявил Владимир Зеленский.
«Я очень горжусь нашим героическим народом. Мы должны сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев», — написал он.
15:34 ⚡️ Переговоры России с США без Украины не приведут к результатам, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Без нас это было бы неправильно. Если мы с президентом Трампом обсудим конкретные шаги по прекращению этой войны и четко определим путь вперед — тогда, возможно, после этого он сможет говорить с россиянами», — добавил он.
15:30 ❗️ Авиационную опасность объявили в Херсонской области.
15:28 Взрывы в очередной раз прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский 24-й канал.
15:18 Авиационную опасность объявили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава региона.
15:16 Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Россия якобы не заинтересована в мире на Украине.
«К сожалению, на данный момент мира не видно, потому что одна из двух сторон, Россия, не хочет мира. Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский», — отметил министр.
15:07 Никитовский район Горловки попал под обстрел ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
«В зоне повышенной опасности жилмассив “Комсомолец”, поселок шахты “19/20”, поселок шахты им. Гагарина, Автодром, поселок Кирова, поселок Химик. Враг применяет кассетные боеприпасы», — уточнил он.
14:59.
14:32 Под огнем ВСУ находится поселок Шахты имени Гагарина, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
14:30 Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска, сообщило агентство «Укринформ».
14:08 Украинские дроны-камикадзе атаковали Энергодар, сообщил врио главы города Максим Пухов.
«Сегодня зафиксировано уже четыре попытки атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Два из них были подавлены с помощью РЭБ. Пострадавших и возгораний нет», — уточнил он.
14:06 Ракетную опасность объявили в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными», — написал он.
13:52 Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.
13:49 ❗️ Замгубернатора Приморья Сергей Ефремов погиб в зоне спецоперации, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда “Тигр” Сергей Ефремов. Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор. Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд “Тигр”, где он стал первым его командиром», — написал он.
13:34 ⚡️ За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 200 военнослужащих, два танка, четыре БТР, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщило Минобороны. ВС России отразили две контратаки и поразили украинские позиции в районах Ивашковского, Лебедевки, Малой Локни, Свердликова и Суджи.
13:27 За удар по интернату в Судже ВСУ следует считать террористической организацией, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Мы не опустимся до ударов возмездия по жилым домам Украины, но пора жестко бить по каждому логову фашистов и убийц», — написал он.
13:13 Генсек НАТО Марк Рютте не согласен с тем, что Украина уступает в конфликте.
«Украина не проиграет. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее», — заявил он.
13:01 Два мирных жителя пострадали в результате обстрела поселка Комарова, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
12:49 Взрывы прогремели в Скадовске, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
12:43 Организаторы и исполнители удара ВСУ по интернату в Судже понесут неотвратимое наказание, сообщили в МИД.
12:42 ❗️ Удар ВСУ по интернату в Судже — теракт, за него несут ответственность все, кто накачивает ВСУ оружием, сообщили в МИД России.
12:39 Пострадавшая в результате сегодняшней атаки ВСУ на Шебекинский округ женщина умерла в областной клинической больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава Белгородской области.
12:27 Бандера для сегодняшнего руководства Украины — национальный герой и символ, заявил президент Владимир Путин.
12:20 Авиационную опасность объявили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.
12:18 ❗️ Брифинг Минобороны. Главное:
▪️ ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, объекты хранения топлива, скопления живой силы и техники ВСУ в 153 районах;
▪️ Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 44 беспилотника самолетного типа;
▪️ Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 515 украинских военнослужащих и продолжили наступление в ДНР. ВСУ лишились также танка, шести боевых бронированных машин, 10 автомобилей и шести орудий полевой артиллерии;
▪️ До 295 человек потеряли ВСУ в зоне ответственности подразделения группировки войск «Запад». Российские военные уничтожили станцию РЭБ, два склада боеприпасов и несколько единиц украинской военной техники;
▪️ Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, реактивную систему залпового огня и семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО, а также четыре склада боеприпасов;
▪️ В зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ лишились более 140 военнослужащих, еще до 60 человек потеряли в боях с подразделениями группировки войск «Днепр» и еще до 20 — в боях с бойцами «Севера».
12:10 Угрозу авиационной опасности объявили в Ростовской области.
12:09 Силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников в трех регионах.
«Второго февраля в период с 10:00 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей», — сообщили в Минобороны.
12:02 Взрыв прогремел в Сумах, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
11:59 ❗️ Украинский беспилотник сбили силами мобильной огневой группы в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. На юго-западе региона объявили опасность атаки БПЛА.
«Отражение воздушной атаки продолжается», — добавил глава региона.
11:44 Ракетную опасность вновь объявили в Курской области. Жителей призвали укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон.
11:39 За неделю на Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 300 человек и 26 военных автомобилей, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад», — уточнил он.
11:27 Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях.
11:21 ⚡️ Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на начало мирных переговоров.
«[После разговора с президентом США Дональдом Трампом] мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты, Украину и Россию», — рассказал он Associated Press.
10:59 Два мирных жителя пострадали в результате атаки на Шебекинский округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На участке дороги Белгород — Шебекино движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке вражеского беспилотника. Пострадали двое», — отметил глава региона.
По его словам, мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ, женщину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук доставляют в областную клиническую больницу.
10:49 Объект инфраструктуры в Сумской области загорелся после взрывов, сообщило украинское издание «Страна.ua». По данным ГосЧС, возгорание уже ликвидировали.
10:28 ⚡️ СК возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении теракта в Судже.
«По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интернат, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители. В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые», — уточнили в СК.
10:18 Ракетную опасность объявили в Курской области.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сообщили в региональном оперштабе.
10:12 Посол МИД Родион Мирошник назвал попытки обвинить Россию в ударе по интернату в Судже информационной провокацией.
10:00 За прошедшие сутки ВСУ 37 раз обстреливали Горловку, пять человек пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. Повреждения получили три частных дома, один промышленный объект, социальный объект, газопровод и два автомобиля.
09:49.
09:30 Сайт американского агентства USAID, действие которого приостановил президент Трамп, перестал работать. Агентство финансировало более 100 проектов на $7 млрд, сообщило украинское издание «Страна.ua».
09:25 ❗️ Владимир Зеленский назвал «очень опасными» возможные переговоры России и США без участия Украины. Так он высказался о заявлении Трампа о том, что российские и американские официальные лица ведут диалог о прекращении украинского конфликта.
«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — отметил Зеленский.
09:05 Ракетную опасность объявили в Чаплынском округе, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными», — написал глава региона.
09:04 ❗️ Дания выделила Украине $7,5 млрд, в результате датская армия осталась без систем ПВО и ПРО, заявил посол России в королевстве Владимир Барбин.
«Дания уже выделила на военную помощь киевскому режиму порядка $7,5 млрд. В результате — недофинансированы датские вооруженные силы. Отсутствуют системы ПВО и ПРО, ощущается нехватка сторожевых кораблей ледового класса», — уточнил он.
08:53.
08:48 Прекращение огня может стать катастрофой для Украины, заявил телеканалу CNN командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин. По его мнению, единственной гарантией безопасности для страны остается членство в НАТО.
08:45 Воздушную тревогу отменили на всей территории Украины.
08:36 Житель поселка Малиновка Белгородского района погиб в результате удара дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — написал глава региона.
08:30 Четыре человека погибли в результате удара по интернату в Судже, сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, еще четверо получили тяжелые ранения, их отправят лечиться на территорию Украины.
08:22 Коменданты ВСУ в Судже обманули с организацией коридора для вывода мирных жителей, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
08:12 ❗️ Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Европы увеличить оборонные расходы и готовиться к войне. По его словам, «это лучший способ избежать войны».
08:09 Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой информации Украины. Сирены также звучат в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей.
08:06 Пять украинских беспилотников уничтожили в течение прошедшей ночи в России, сообщили в Минобороны. Три беспилотника сбили в Курской области, по одному в Белгородской и Брянской областях.
«Сегодня ранним утром в Куйбышевском районе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
08:03 ⚡️ Минобороны России подтвердило информацию о ракетном ударе ВСУ по интернату в Судже.
«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — сообщили в министерстве.
Достоверной информации о числе пострадавших пока нет, уточнил врио губернатора Александр Хинштейн.
«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — уточнил глава региона.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1075-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.