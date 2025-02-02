Пермь с рабочим визитом посетит делегация из Зимбабве

В состав делегации войдут министр начального и среднего образования Республики Зимбабве Торерайи Мойо, его помощник Джири Спиве и директор департамента Терерай Кудакваше, а также четверо учителей информатики.
По информации вуза, иностранцы посетят пермские образовательные, научные и культурные объекты. Основной целью поездки станет обмен опытом в области образования и повышение квалификации для зимбабвийских педагогов.
Кроме того, делегация посетит Министерство туризма Пермского края, дирекцию Межвузовского кампуса международного уровня «Будущее Пармы», Технопарк Morion Digital и Международный клуб дружбы, где состоится встреча с иностранными студентами. Культурная часть программы включает экскурсию в Кунгурскую ледяную пещеру и Белогорский монастырь.