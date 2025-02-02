Пермь с рабочим визитом посетит делегация из Зимбабве

Кроме того, делегация посетит Министерство туризма Пермского края, дирекцию Межвузовского кампуса международного уровня «Будущее Пармы», Технопарк Morion Digital и Международный клуб дружбы, где состоится встреча с иностранными студентами. Культурная часть программы включает экскурсию в Кунгурскую ледяную пещеру и Белогорский монастырь.