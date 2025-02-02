Прокурор Новосибирской области назвал число выявленных за минувший год коррупционеров во власти

Прокурор уточнил, что в 2024 году по 88 уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности осуждено 103 лица, из которых 10 — сотрудники ФСИН; 7 — МВД; 5 — ГИБДД, а также депутат представительного органа муниципального образования, судья, арбитражный управляющий. Кроме того, на скамье подсудимых оказались 13 руководителей муниципальных и государственных учреждений, 24 бизнесмена и 25 иных лиц.