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Прокурор Новосибирской области назвал число выявленных за минувший год коррупционеров во власти

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман, подводя итоги работы за минувший год в интервью Сиб.фм, отметил, что число выявленных фактов дачи и получения взятки выросло почти в полтора раза.

Источник: МК

В регионе на 45,3% увеличилось количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Выявлено 433 факта дачи и получения взятки. В 2023 году их было 298.

«За совершение преступлений коррупционной направленности ведется уголовное преследование четырех лиц из числа руководителей сельсоветов в Новосибирском районе, трех граждан из числа начальников департаментов мэрии Новосибирска, а также депутата горсовета, главы Венгеровского района, замглавы Кировского района и замглавы Краснообска, а также руководителей некоторых государственных и муниципальных учреждений и предприятий», — прокомментировал Александр Бучман.

Прокурор уточнил, что в 2024 году по 88 уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности осуждено 103 лица, из которых 10 — сотрудники ФСИН; 7 — МВД; 5 — ГИБДД, а также депутат представительного органа муниципального образования, судья, арбитражный управляющий. Кроме того, на скамье подсудимых оказались 13 руководителей муниципальных и государственных учреждений, 24 бизнесмена и 25 иных лиц.

Также Александр Бучман уточнил, сколько дел в настоящее время находится на его личном контроле.

Прокуратура