Под Новосибирском связисты отразили атаку условных диверсантов

В Новосибирской области прошли учения по борьбе с терроризмом. Бойцы подразделения связи Центрального военного округа успешно отразили нападение условных диверсантов на узел связи воинской части.
Получив сигнал о проникновении на территорию воинской части диверсионной группы условного противника, подразделение антитеррора оперативно выдвинулось в назначенный район. Бойцы блокировали «террористов» и ликвидировали их, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
В ходе учений были отработаны навыки обнаружения «противника», скрытного передвижения группы, взаимодействия между бойцами и эвакуации условно раненых.
Всего в практических действиях участвовало около 30 военнослужащих. Для создания реалистичной обстановки использовались различные средства имитации, включая взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы.