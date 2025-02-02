Под Новосибирском связисты отразили атаку условных диверсантов

Получив сигнал о проникновении на территорию воинской части диверсионной группы условного противника, подразделение антитеррора оперативно выдвинулось в назначенный район. Бойцы блокировали «террористов» и ликвидировали их, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.