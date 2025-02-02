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Под Новосибирском связисты отразили атаку условных диверсантов

В операции участвовали 30 военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области прошли учения по борьбе с терроризмом. Бойцы подразделения связи Центрального военного округа успешно отразили нападение условных диверсантов на узел связи воинской части.

Получив сигнал о проникновении на территорию воинской части диверсионной группы условного противника, подразделение антитеррора оперативно выдвинулось в назначенный район. Бойцы блокировали «террористов» и ликвидировали их, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе учений были отработаны навыки обнаружения «противника», скрытного передвижения группы, взаимодействия между бойцами и эвакуации условно раненых.

Всего в практических действиях участвовало около 30 военнослужащих. Для создания реалистичной обстановки использовались различные средства имитации, включая взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы.