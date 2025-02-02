Пост мэра Канска о Сталинградской битве с фото от ИИ обсуждают в соцсетях

В соцсетях обсуждают пост мэра Канска Ольги Витман к годовщине Сталинградской битвы. Поводом для дискуссии стала иллюстрация, сгенерированная нейросетью.
На фото, прикрепленном к посту, изображена группа радостных солдат. Подписчики телеграм-канала «ЧП Канск» задались вопросом, что за бойцы на фото:
«А что это за форма? Солдаты какой страны радуются?» — задался вопросом пользователь по имени Николай.
«Не похоже на красноармейцев», — уточнила Ольга.
Кроме того, несколько читателей обратили внимание на руки и ноги, а также лица солдат, которых, как часто бывает, исказила нейросеть.
Вскоре из аккаунта мэра удалили фото, заменив на другое. Некоторые подписчики, например Андрей, посчитали, что эта история не требует активного обсуждения:
«Я не понимаю, что тут плохого или хорошего, чтобы это так бурно обсуждать. Тем более, если человек понял свою ошибку и исправился», — написал он.
Обратил внимание на публикацию и красноярский политолог Алексей Аксютенко. Он назвал иллюстрацию «очень спорной». Кроме того, он прокомментировал недавнюю встречу Ольги Витман с населением, где она показала слайд с оценкой эффективности работы администрации с обращениями от населения в 127%.
«Я не силен в математике и не понимаю, как что-то может снизиться более чем на 100%?» — написал политолог.
Ранее сообщалось, что до избрания на пост мэра Витман была безработной.