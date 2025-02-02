В Новосибирске ужесточат закон о мигрантах с 5 февраля

«Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности. Вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также оказание включённому в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается», — написал Володин в своем Telegram-канале.