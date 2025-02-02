В Новосибирске ужесточат закон о мигрантах с 5 февраля

С 5 февраля 2025 года в Новосибирске вступают в силу изменения в миграционном законодательстве. Новый закон, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 260-ФЗ, вводит ограничения для незаконно находящихся в России иностранных граждан. Также будут применяться более строгие меры контроля.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об изменениях, которые начнут действовать с 5 февраля. Он отметил, что будет введен режим высылки для незаконных мигрантов.
«Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности. Вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также оказание включённому в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Органы власти и учреждения, предоставляющие услуги иностранцам, обязаны проверять их статус в реестре контролируемых лиц. Информация о данном реестре будет общедоступна на официальном сайте МВД России. Новые меры направлены на повышение эффективности контроля в сфере миграции.
Помимо этого, иностранным гражданам, находящимся в реестре контролируемых лиц, будет запрещено покидать регион пребывания, открывать банковские счета, учреждать юридические лица, а также сдавать экзамены на получение водительских прав.
Ранее мы сообщали, что мигрантам без визы сократят срок пребывания в России.
Глеб Хаистов