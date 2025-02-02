В Перми объединяют два муниципальных учреждения в сфере благоустройства

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в мэрии, слияние двух учреждений необходимо для повышения эффективности организации работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию улично-дорожной сети и других объектов благоустройства, а также эффективного перераспределения бюджетных средств. «Реорганизация позволит не только повысить качество перспективного и текущего планирования деятельности, но и обеспечит квалифицированный контроль и учет при выполнении работ подрядчиками», — подчеркнули в администрации.