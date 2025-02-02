Глава МИД Испании: Европа осознает, что придется восстановить отношения с РФ

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что в Европе осознают необходимость восстановить отношения с Россией в будущем.
«Мы все осознаем, что когда наступит мир, у Европы все еще будет очень протяженная граница с РФ и мы должны восстанавливать отношения с Россией», — сказал дипломат в интервью газете El Diario. По его словам, этот процесс нужно реализовать на основе равенства между государствами и взаимного уважения.
«Мы переживаем момент, очень похожий на тот, что произошел при падении Берлинской стены, — добавил министр. — Мы не сталкиваемся со сменой парадигмы, но мы сталкиваемся с моментом, когда нам предстоит решить, куда мы пойдем в ближайшие десятилетия».
Главу ведомства также спросили, что он подумал, когда президент США Дональд Трамп назвал Испанию участницей БРИКС. «Я бы оставил это в области абсолютного анекдота», — подчеркнул Альбарес, добавив, что не придает этому серьезного значения. «Всем известно, что Испания является страной ЕС», — заключил министр.