Глава МИД Испании: Европа осознает, что придется восстановить отношения с РФ

«Мы все осознаем, что когда наступит мир, у Европы все еще будет очень протяженная граница с РФ и мы должны восстанавливать отношения с Россией», — сказал дипломат в интервью газете El Diario. По его словам, этот процесс нужно реализовать на основе равенства между государствами и взаимного уважения.