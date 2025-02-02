The Hill: встреча Путина и Трампа укрепит статус РФ как сверхдержавы

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа без участия представителей Украины может укрепить статус России на мировой арене как сверхдержавы. Такое мнение выразила газета The Hill.
Издание полагает, что российский лидер рассматривает стремление Трампа заключить сделку по Украине как возможность добиться выгодных для России условий «даже за счет украинского суверенитета и безопасности». Авторы статьи утверждают, что власти РФ добиваются прямой встречи с лидером США без участия Украины, чтобы «укрепить нарратив о России как о мировой сверхдержаве».
Путин ранее отмечал, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное — устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что РФ учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.