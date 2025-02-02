The Hill: встреча Путина и Трампа укрепит статус РФ как сверхдержавы

Путин ранее отмечал, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное — устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что РФ учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.