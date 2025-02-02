Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Глава минобразования Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур.
«Рассматриваем это как составную часть последовательно реализуемого режимом (президента Молдавии — ред.) Майи Санду навязанного Западом гибельного курса, ведущего к глубинному расколу и ослаблению молдавского общества», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Давление Запада и глумление собственных властей над народом и исторической памятью вызывают неприятие значительной части молдаван, которые консолидируются для защиты суверенитета своей страны и связывают его сохранение с развитием сотрудничества с Россией — надежным другом и партнером», — подчеркнула она.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в стране проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло закон о запрете на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны. Общее число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.