Блогера, задавшего вопрос Лукашенко, не пропускали в Молдову

Накануне стало известно, что Кэлина не пустили в страну польские пограничники. Блогер ехал на рейсовом автобусе до Варшавы, но не смог пересечь границу. После того, как польские пограничники сняли молдавского блогера с автобуса, он направился в Москву, чтобы попасть на родину воздушным транспортом.