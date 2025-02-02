Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогера, задавшего вопрос Лукашенко, не пропускали в Молдову

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Блогера Габриела Кэлина не пускали на родину и удерживали в аэропорту Кишинева, сообщает Sputnik Молдова.

Источник: Sputnik.by

Молдавские пограничники забрали у блогера паспорт, чтобы провести дополнительную проверку. При этом они не объяснили ему в чем причина.

Встречу", которую молдавскими силовики устроили в аэропорту побывавшему в Беларуси блогеру, он считает запугиванием.

пишет Sputnik Молдова

После задержки молдавские пограничники все же выпустили из столичного аэропорта.

Накануне стало известно, что Кэлина не пустили в страну польские пограничники. Блогер ехал на рейсовом автобусе до Варшавы, но не смог пересечь границу. После того, как польские пограничники сняли молдавского блогера с автобуса, он направился в Москву, чтобы попасть на родину воздушным транспортом.

Ранее блогер участвовал в пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко 26 января. Кэлин задал вопрос белорусскому лидеру о прозападном курсе Кишинева.

Лукашенко Александр