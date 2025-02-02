Блогера, задавшего вопрос Лукашенко, не пропускали в Молдову

Молдавские пограничники забрали у блогера паспорт, чтобы провести дополнительную проверку. При этом они не объяснили ему в чем причина.
Встречу", которую молдавскими силовики устроили в аэропорту побывавшему в Беларуси блогеру, он считает запугиванием.
После задержки молдавские пограничники все же выпустили из столичного аэропорта.
Накануне стало известно, что Кэлина не пустили в страну польские пограничники. Блогер ехал на рейсовом автобусе до Варшавы, но не смог пересечь границу. После того, как польские пограничники сняли молдавского блогера с автобуса, он направился в Москву, чтобы попасть на родину воздушным транспортом.
Ранее блогер участвовал в пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко 26 января. Кэлин задал вопрос белорусскому лидеру о прозападном курсе Кишинева.