Мерц гарантировал изменения в миграционной политике ФРГ в случае победы на выборах

«Я хочу, чтобы мы стали настолько сильными, чтобы другим пришлось подстраиваться под нас, а нам не пришлось бы подстраиваться под других», — сказал лидер ХДС, отвечая на вопрос о том, как он собирается найти большинство для формирования правительства после федеральных выборов. Комментируя критику со стороны бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в свой адрес, Мерц заявил, что «принял это к сведению».