Мерц гарантировал изменения в миграционной политике ФРГ в случае победы на выборах

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц за три недели до выборов гарантировал, что в случае победы осуществит кардинальные изменения в экономической и миграционной политике, несмотря на провал в Бундестаге законопроекта ХДС/ХСС об ужесточении миграционного законодательства.
«Я даю избирателям в Германии гарантию того, что произойдет реальный поворот в экономической политике и политике в области предоставления убежища. Нам необходимо изменить политику в Германии», — заявил Мерц в интервью газете Bild am Sonntag. Среди прочего, по его словам, это включает строгое ограничение дальнейшего притока просителей убежища и изменение политики в сфере внутренней безопасности.
«Я хочу, чтобы мы стали настолько сильными, чтобы другим пришлось подстраиваться под нас, а нам не пришлось бы подстраиваться под других», — сказал лидер ХДС, отвечая на вопрос о том, как он собирается найти большинство для формирования правительства после федеральных выборов. Комментируя критику со стороны бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в свой адрес, Мерц заявил, что «принял это к сведению».
29 января Бундестаг принял одну из резолюций фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики, ее поддержала партия «Альтернатива для Германии». Блок подготовил две резолюции. Одна из них представляла собой план из пяти пунктов по обеспечению долгосрочного контроля на границах и «последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну». Ее одобрили 348 депутатов, 345 проголосовали против, 10 воздержались. Документ носит рекомендательный характер. Вторая резолюция, которая была отклонена, предусматривала расширение полномочий правоохранительных органов.
31 января парламент Германии отклонил законопроект ХДС/ ХСС об ужесточении миграционной политики, который в случае одобрения носил бы уже обязательный характер. После этого участились акции против предвыборных мероприятий АдГ и миграционных предложений ХДС.
Досрочные парламентские выборы намечены в Германии на 23 февраля. Действующий глава правительства Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от социал-демократов и главным соперником кандидата от ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Рейтинг ХДС/ХСС в настоящее время колеблется на уровне 29−31%, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) составляет 15−17%.