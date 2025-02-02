Караник: в Гродненской области Br5 млн из бюджета направят на снос аварийных зданий на селе

Финансирование выделят в помощь хозяйствам, на чьих землях оказались пустующие объекты. Такие постройки принадлежали предприятиям и организациям, которые прекратили свою деятельность еще при Советском Союзе. Долгие годы они разрушались и пришли в аварийно опасное состояние. Территории были переданы под сельхозугодия, но у хозяйств не всегда есть средства на дорогостоящий снос зданий.
В Гродненской области принято решение оказать финансовое содействие в этом вопросе. Кроме того, руководство области прорабатывает и другие направления благоустройства: капремонты, дорожные вопросы, озеленение. Идет формирование планов, в которых учтут и обращения граждан.
«Финансирование будет идти по нескольким каналам, — проинформировал Владимир Караник. — Из бюджета уже запланировано первоначальное выделение Br5 млн на снос тех заброшенных объектов, которые не пригодны для вовлечения в сельхозоборот. Новому СПК, которое приняло эти земли, дополнительная нагрузка ухудшит финансовое положение. И мы выделяем деньги из госбюджета для того, чтобы помочь нашим аграриями снести постройки советских времен, которые не имеют перспектив. Это не значит, что мы полностью будем финансировать. Мы просто оказываем помощь».